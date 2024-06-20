بوتين وكيم يتبادلان قيادة سيارة روسية فاخرة (فيديو)

تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس الأربعاء قيادة سيارة ليموزين روسية الصنع من طراز أوروس بعدما قال الكرملين إن بوتين أهدى كيم سيارة فاخرة.

وفي لقطات دعائية أُعدت بعناية وسط إجراءات أمنية مشددة، استغل الزعيمان اللحظة لإظهار مدى قرب العلاقة بينهما خلال زيارة بوتين الأولى إلى بيونجيانج منذ ما يقرب من ربع قرن.

وجاء ذلك بعد أن وقع الزعيمان اتفاقية تتضمن تعهدا بالدفاع المشترك، وهو أحد أهم تحركات روسيا في قارة آسيا منذ سنوات، والذي قال كيم إنه يصل إلى حد "التحالف".

وأظهر مقطع مصور بثه التلفزيون الحكومي الروسي بوتين وهو يتولى قيادة سيارة أوروس مدرعة سوداء اللون، وهي مماثلة لسيارته الرئاسية الرسمية في روسيا، بينما جلس كيم إلى جانبه.

وبعدها شوهد رجل كوري بزي رسمي ويضع قفازات بيضاء يفتح الباب أمام كيم قبل أن يندفع لإمساك باب بوتين، قبل أن يتبادلا قيادة السيارة.