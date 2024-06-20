كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": الإخوان لا يهمهم الوطن وإنما هدفهم السلطة فقط (فيديو)

قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "إن فكرة حملت تمرد استطاعت أن تجمع كافة المصريين حولها، ونظمت نفسها دون الانتظار لأي شئ، وظهر تأثيرها بشدة داخل الميدان سواء التحرير أو الاتحادية منذ يوم 30 يونيو حتى 3 يوليو 2013، وقت إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين".

وأضافت الحفناوي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "بعد ثورة 30 يونيو، كان هناك موجات من العنف الإرهابي التي ارتكبتها جماعة الإخوان، حين حاولوا الاستيلاء على السلطة من خلال التنكيل بالمسيحيين وتفجير الكنائس الكبيرة في مصر، فضلا عن الدعاوى السلفية بشأن الامتناع عن الاحتفال بأعياد المسيحيين، وذلك بهدف فقط السيطرة على السلطة والاستفراد بها".

وتابعت: "الإخوان في كافة الدول الأخرى كانوا ينتظروا سيطرة الجماعة الإرهابية على الحكم في مصر، بهدف الوصول إلى الخلافة الإسلامية، ولكننا لم نكن ضد الدين الإسلامي إطلاقا، بل نحن ضد استخدام الدين في السياسة والمتجارة به أو قتل أشقائنا باسم الدين، فالوطن للجميع وليس للمسلمين فقط".