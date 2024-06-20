منتخب سويسرا يتعادل مع اسكتلندا في يورو 2024

تعادل منتخب سويسرا مع اسكتلندا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأربع بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

السويسري فابيان شار مدافع نيوكاسل يونايتد افتتح التسجيل لمنتخب اسكتلندا في الدقيقة 13 بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد تسديدة سكوت ماكتومناي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأدرك المخضرم شيكردان شاكيري التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مستغلًا تمريرة خاطئة من لاعب اسكتلندا.

وسجل ندوي هدفًا لـ سويسرا في الدقيقة 33 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

التعادل استمر في الشوط الثاني من المباراة التي أُقيمت بمدينة كولن الألمانية، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد سويسرا لـ 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما تحصل المنتخب الاسكتلندي على النقط الأولى له في البطولة ليحتل المركز الثاني.

جدير بالذكر أن منتخب ألمانيا ضمن التأهل إلى دور الـ16، وذلك بعد فوزه على المجر بثنائية نظيفة، ضمن منافسات ذات المجموعة.