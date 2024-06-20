كريمة الحفناوى تروى لـ"الشاهد" كواليس من ثورة 30 يونيو (فيديو)

قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "إن احتفال المصريين في 3 يوليو 2013 كان حقيقيا للغاية، وكنا نشعر بثقة كبيرة قبل يوم 30 يونيو أن الشعب المصري بأكمله سيخرج ضد حكم الإخوان، كما أنني اتفقت مع مجموعة بالتحرك من أمام مسجد النور بالعباسية وصولا إلى الاتحادية".

وأضافت الحفناوي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "في 30 يونيو، نزول المسيحيين كان أكبر من خروجهم في 25 يناير 2011؛ لأن الوضع في ذلك الوقت كان يتطلب خروج الشعب المصري بأكمله دفاعا عن وطنه من الضياع تحت حكم الجماعة الإرهابية، ورفضا لتقسيم الوطن وانتشار الفتن بين المصريين".

وتابعت: "كنا على تواصل دائم أيضا مع زملائنا في ميدان التحرير، والذين أبلغونا أن الأعداد تخطت حينها الملايين، ولم أنسى الهتاف الذي ظل يتردد حينها: "الشعب يريد إسقاط النظام.. الشعب خلاص أسقط النظام".