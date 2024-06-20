الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": شاهندة مقلد تعرضت لمشهد تكميم فمها خلال تظاهرها أمام الاتحادية

كريمة الحفناوى
كريمة الحفناوى

قالت كريمة الحفناوي، الكاتبة والقيادية بالحزب الاشتراكي المصري، إن أهالي وأمهات الشهداء شعرن بالقهر بعدم التعامل اللاإنساني لمحمد مرسي معهم.

وأضافت "الحفناوي" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": “الراحلة شاهندة مقلد تعرضت لمشهد تكميم فمها أثناء تظاهرها أمام قصر الاتحادية”.

وتابعت: "يوم 5 ديسمبر في بداية شارع الاتحادية وتم الاتفاق على الاحتجاج علي فض اعتصام الاتحادية، وكان هناك اتفاق بين السيدات على الخروج رد على فعل هذه الظلم وضرب الشباب أمام الاتحادية، وكانت شاهندة في مدخل الاحتجاج لبداية الهتاف بصحبة زملائنا، فإذا بشاب إخواني يضع يده على فهما لمنعها من الكلام، وكان من المشاهد التي تم توثيقها على عنف الاخوان، هنا في الممارسة العملية علي الأرض اتضح أن الإخوان لا يحترمون السيدات ولا يقدرون المرأة على عكس كل ما كان يتم الدعوة له".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشاهد

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