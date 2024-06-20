كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": الكنسية عاشت حالة من الصدمة أثناء فترة حكم الإخوان

قالت كريمة الحفناوي، الكاتبة والقيادية بالحزب الاشتراكي المصري، إن الكنسية عاشت حالة من الصدمة أثناء فترة حكم الإخوان وتم الاعتداء على الكنيسة الكاتدرائية.

وأضافت "الحفناوي"، خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": أهالي وأمهات الشهداء شعرنا بالقهر بعدم التعامل اللانساني لمحمد مرسي معهم".

وتابعت: "طبعًا الناس كلها وأمهات الشهداء الذين كانوا في ثورة يناير، كان هناك وعود بحقوق هؤلاء الشهداء، وذهبوا مره وأخري لمجلس الشعب ووعود للمصابين بالعلاج وأجهزة تعويضية، وحدوته لا تنتهي، وان أذكر السيدة والده الشهيد محمد الجندي الشجاع، سامية الشيخ، وقالوا أنهم سيذهبوا لمنزل محمد مرسي في شارع التسعين في التجمع، وكان معهم منظمات حقوقية لحقوق الانسان وصحفيين ومجموعة كبيرة من القيادات المدنية، وتم الاتفاق ان يكون يوم الجمعة".

وأكمل: "كان الجيمع يرتدي الزي الاسود وكل أسرة تحمل صورة للشهيد الخاص بها، ووقفنا بشكل صامت وطرحنا الشعارات بشكل صامت، وكان احتجاج سلمي به خشوع وآلم وحزن، علي الشهداء، وكان هناك قيادات أمنية للحراسة الخاصة بمحمد مرسي وطلبوا منا فض الاحتجاج".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.