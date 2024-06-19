كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": هدف جبهة الإنقاذ كان رحيل الإخوان

قالت كريمة الحفناوي، الكاتبة والقيادية بالحزب الاشتراكي المصري، إنه منذ الإعلان الدستوري للإخوان جبهة الإنقاذ كان هدفها رحيل جماعة الإخوان الإرهابية، متابعة: "هذا ما اتفقنا عليه جميعًا، وكنا نبحث كيف يتم ذلك".

وأضافت"الحفناوي" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كنا نعقد مؤتمرات وتحركات والمرأة والشباب بدأوا في التحرك لكن لم يتبلور ماذا سنفعل بالتحديد".

وتابعت: "بدأت الأمور تتبلور بعد الأحداث الكثيرة المتراكمة، وبدأنا في شهر مارس 2013 نفكر ماذا سنفعل، وبالفعل بدأ التحرك في استمارات تمرد في شهر أبريل".

وأردفت: "جبهة الإنقاذ كانت متفاعلة جدًا مع شباب حركة تمرد، والاجتماعات بدأت تُنقل إلى الجمعية الوطنية للتغيير، وكانت تضم قيادات كبيرة مثل الدكتور عبدالجليل مصطفى، والمهندس أحمد بهاء شعبان وخليل رشاد، وجورج إسحاق، ومجموعة كبيرة أخرى من القوى والرموز".