كريمة الحفناوي لـ"الشاهد": الكنيسة عاشت حالة من الصدمة أثناء حكم الإخوان

قالت كريمة الحفناوي، الكاتبة والقيادية بالحزب الاشتراكي المصري، إن الكنيسة عاشت حالة من الصدمة أثناء فترة حكم الإخوان وتم الاعتداء على الكنيسة الكاتدرائية.

وأضافت "الحفناوي" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": كان في احتفاليات في الدقهلية، وكذلك في المحلة، بجمع التوقيعات لتمرد، ولم يكن هناك أي عقبات في جمع التوقيعات، لأنه كان في التحام بين الجيش والشعب، ولم يكن هناك سماح من الجيش والشرطة، بالاعتداء علي أي مواطن، او بالتضييق على أي مواطن، ولكن كل الاجهزة تعاملت على أن المواطنين يمارسون حقوقهم السياسية ولا يجب التعرض لهم، وفعلا لم يتعرض لنا أحد في كل ربوع الجمهورية، وكان هناك تنافس في جمع التوقيعات، وبعد تعرض مقر تمرد للحرق، تم الانتقال لمقر آخر.

وتابعت: "عندما بدأ الاحساس بأن الامور تدخل في الجد، تم حرق المقر الخاص بتمرد، وكان للشباب دور أساسي، وكان الشباب يقف بجدية وفي كل الاماكن وحتي في أكشاك في الشوارع".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.