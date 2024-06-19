الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية يكشف سبب إطالة إسرائيل أمد الحرب في غزة

الدكتور حسن سلامة
الدكتور حسن سلامة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن أحد أسباب إطالة أمد الحرب الإسرائيلية الفلسطينية هو غياب سيناريوهات اليوم الثالي للحرب، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال أحد أهدافها أن لا يكون هناك يوم تالي للحرب، لأنه يسعى لتفكيك القطاع  من خلال تدمير البنية التحتية للقطاع.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال يعمل على تهجير سكان القطاع وحتى الآن لولا صمود الشعب الفلسطيني ودعم الدولة المصرية لنجح في ذلك، وبالتالي هذه الحرب تقف عقبة دائمًا أمام التوصل لاتفاق أو لهدنة أو لحقن دماء الفلسطينيين، أو إنهاء العدوان.


الحرب أصبحت مرتبطة بمستقبل الحكومة الإسرائيلية

وتابع، أن الحرب أصبحت مرتبطة بمستقبل الحكومة الإسرائيلية فنتنياهو يراهن على بقائه في السلطة رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 90% من الإسرائيليين لا يثقون في إدارة هذه الحكومة لهذه الحرب.


وتابع أن فكرة تدمير الجانب االفلسطيني من المعبر يكشف حقيقة المخطط الإسرائيلي واتباع سياسيات ممنهجة للحصار والتجويع.

 

الحرب الإسرائيلية الفلسطينية حكومة الاحتلال تفكيك القطاع

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