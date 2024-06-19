فرقة "الأنامل الصغيرة" تعزف المستقبل بأصوات الأطفال (فيديو)

أكد الدكتور راجى المقدم، مؤسس فرقة "الأنامل الصغيرة"، أهمية تعليم الموسيقى للأطفال، موضحًا أن الأطفال هم كيان نقي وبسيط، وأفكارهم بسيطة أيضًا، وعندما يتعلمون الموسيقى ويقفون على المسرح، يشعرون بالأمان ويصبحون شخصيات مؤثرة في المجتمع.

وأشار المقدم، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أن الصدق والثقة أساسيين لتحقيق نجاح الأطفال، مشيدًا بأطفال فرقة "الأنامل الصغيرة"، مؤكدًا أنهم متفوقون ويحققون نجاحًا ملحوظًا في مجال الموسيقى، كما يرى أهاليهم فائدة كبيرة من تعلمهم الموسيقى مقارنة بأقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم.

خلال الحلقة، قدمت الفرقة أغنية "حلوين من يومنا والله" للفنان سيد مكاوي، وأكد "المقدم" أهمية اختيار المقطوعات الموسيقية بعناية، كما يجب أن تتوافق مع هوية الفرقة ومستوى الأطفال، موضحًا أنه يسعى لإظهار الجانب الإيجابي للموسيقى من خلال أداء الفرقة.