الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": كانت هناك نية لنزول المصريين للشوارع فى يناير 2013

كريمة الحفناوي
كريمة الحفناوي

تحدثت كريمة الحفناوي، الكاتبة والقيادية بالحزب الاشتراكي المصري، عن الندوات التي كانت تعقدها في المحافظات والحديث مع الناس في فترة حكم الإخوان.

وأضافت "الحفناوي" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "دائمًا منذ أيام حركة كفاية كان هناك مردود في الشارع المصري، وكفاية كانت لها لجانها التنسيقية في كل محافظات مصر، القوى الوطنية والسياسية كانت تتجمع في كل المحافظات للدفاع عن مصالح الشعب ويكونوا موجودين في أحداث الوطن".

وتابعت: "نزولنا للمحافظات كان أمرًا طبيعيًا، كنا نعقد ندوات كبيرة جماهيرية في القرى، كنا نشرح للناس لماذا نقول لا، ونوضح ما تتعرض له الدولة المصرية من أخطار".

وأردفت: "الناس كانت ممهدة للنزول في يناير 2013 وعرض المطالب والتأكيد على أنه لا يمكن حكم مصر بهذا الشكل، والإخوان كانوا شبه مسيطرين ولم يسمحوا أمنيًا بنزول الناس للشارع وبدأ يتردد شعار يسقط حكم المرشد".

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الإخوان 30 يونيو

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