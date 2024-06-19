كريمة الحفناوى لـ"الشاهد": اعتداء الإخوان على الكاتدرائية كان مصيبة كبيرة للمصريين

قالت كريمة الحفناوي، الكاتبة والقيادية بالحزب الاشتراكي المصري، إن الكنيسة عاشت حالة من الصدمة أثناء فترة حكم الإخوان وتم الاعتداء على الكنيسة الكاتدرائية.

وأضافت "الحفناوي" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الكاتدرائية والباباوات في مصر لهم عند المسلمين والمسيحيين تقديس، ونعيد عليهم ولهم معزة كبيرة مفيش حاجة اسمها مسيحي ومسلم في مصر".

وتابعت: "أمي كانت تذهب للسيدة زينب تولع شمعة وتذهب للعذراء تولع شمعة، في الأعياد أو أوقات الأزمات" مؤكدًا أن اعتداء الإخوان على الكاتدرائية كان مؤشرًا مفزعًا.

واستكملت: "الإخوان اعتدوا على عدد من الكنائس لكن الكاتدرائية شيء كبير جدًا، بعدها تحركنا كلنا والناس كلها كانت في الشارع وذهبنا وقتها وحاولنا الدخول أثناء وقت الاعتداء، لكن لم نتمكن من الدخول بسبب التأمين، كنا هناك لأننا نعتبرها مصيبتنا كلنا".