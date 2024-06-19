مؤسس "الأنامل الصغيرة" يتحدث عن الدافع وراء تأسيس الأوركسترا

تحدث راجي المقدم، مؤسس أوركسترا الأنامل الصغيرة، عن تفاصيل إطلاق هذه الأوركسترا الملهمة، موضحًا أن الفريق يضم أطفال موهوبين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام وأربعة عشر عامًا.

وأكد راجي، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن حبه للعمل مع الأطفال كان الدافع وراء تأسيس الأوركسترا، قائلًا: "وأنا صغير، اكتشفت شغفي بتدريس الأطفال، خاصة الذين تتراوح أعمارهم من خمسة أعوام حتى 18 عامًا، وبعد تخرجهم من الأنامل الصغيرة، ينضمون إلى أوركسترا ميوزيكانا الخاصة بالكبار".

وأضاف: "بدايتنا كانت مفاجأة للناس في الميادين، وكنا نعزف في ميدان المسلة ببورسعيد، وفوجئنا بتفاعل الجماهير والحالة الجميلة التي شهدناها، كما قررنا تنظيم حفلات عامة لنتشارك البهجة والسعادة والتفاؤل مع الجميع".