الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. منتخب سويسرا يتعادل مع اسكتلندا في يورو 2024

اسكتلندا ضد سويسرا
اسكتلندا ضد سويسرا

تعادل منتخب اسكتلندا مع سويسرا بهدفين لكل منهما، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

السويسري فابيان شار مدافع نيوكاسل يونايتد افتتح التسجيل لمنتبخ اسكتلندا في الدقيقة 13 بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد تسديدة سكوت ماكتومناي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأدرك المخضرم شيكردان شاكيري التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء مستغلًا تمريرة خاطئة من لاعب اسكتلندا.

وسجل ندوي هدفًا لـ سويسرا في الدقيقة 33 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

جدير بالذكر أن منتخب ألمانيا ضمن التأهل إلى دور الـ16، وذلك بعد فوزه على المجر بثنائية نظيفة، ضمن منافسات ذات المجموعة.

اسكتلندا النمسا يورو 2024 كأس أمم أوروبا سويسرا

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