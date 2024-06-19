نهى بكر: رغم التفوق العسكري لإسرائيل لم تنجح في القضاء على حماس

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصرى للفكر والدراسات، إنه بعد مرور 257 يوما من الحرب على غزة و7 سنوات مستمرة من الحصار، وبعد 41 يوما من العملية العسكرية في رفح الوضع يسوء يوما بعد يوم.

وأضافت نهى بكر، خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن إسرائيل لم تحقق حتى الآن نجاحا حاسما يقاس بأهداف الحرب، والتي كانت القضاء على حماس وتحرير الرهائن، ورغم التفوق العسكري الكبير لإسرائيل والإمداد العسكري المستمر من الولايات المتحدة إلا أنه حتى الآن لم تستطع التخلص من عناصر المقاومة.

ولفتت نهى بكر إلى أن كل ما نجحت فيه إسرائيل هو تحريك السكان وقتل وإبادة ما يزيد عن 40 ألف مدني وعدد كبير من الجرحى، موضحة أن العالم يدينهم الآن عن طريق المحكمة الجنائية الدولية وعن طريق محكمة العدل الدولية بأنهم يرتكبون جرائم حرب، بل وترتقى في بعض التحقيقات لجرائم إبادة جماعية.