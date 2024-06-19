الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين عام "التعاون الإسلامي" يهنئ القيادة السعودية بنجاح موسم الحج

حسين إبراهيم طه الأمين
حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

هنَّأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445هـ، مشيدًا بما توفره المملكة من إمكانات وخدمات وتسهيلات كبيرة لأجل إدارة وتيسير موسم الحج وخدمة المشاعر المقدسة للحجاج.

وثمَّن طه -في تصريح مساء اليوم الأربعاء- الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لإدارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وحسن الضيافة والوفادة التي يحظى بها حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

وسأل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الله -عزّ وجلّ- أن ينعم على المملكة -قيادة وشعبًا- بكلّ خير وازدهار، والمزيد من التقدم والأمن والأمان

منظمة التعاون الإسلامي خادم الحرمين الشريفين موسم الحج المملكة المشاعر المقدسة

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