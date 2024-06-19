عمرو خليل: الاضطرابات النفسية تطارد جنود الاحتلال وصراعات داخلية قد تفجر إسرائيل

قال الإعلامي عمرو خليل: "حرب بلا أفق أو جدوى صراعات داخلية قد تفجر إسرائيل من الداخل في أي لحظة، الفجوات تتعمق شيئا فشيئا في علاقاتها مع الخارج، أما في الميدان فخسائر القتلى والمصابين والعتاد العسكري فهي باهظة الأثمان".

وأضاف خليل، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الإضطرابات النفسية تطارد جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي معدلات الانتحار بينهم ترتفع يوما بعض الآخر بشكل كبير، التوتر هو السائر الآن في الشارع الإسرائيلي الذي يتظاهر يوميًا بعشرات الآلاف ضد بنيامين نتنياهو وضد حكومته".

وتابع: "نتنياهو عاجز عن فعل أي شيء هكذا يقول زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نتنياهو لا يزال عالقًا في أن تحقيق نصر كامل يبدو أمر ممكنًا، رغم أن كل النتائج على الأرض لا تسعفه سواء في الجنوب أو في الشمال".

واستكمل: "إسرائيل لم تكن يومًا تحت قصف بهذه الحدة ولن يطول الوقت حتى تكون كل إسرائيل تحت القصف إذا أقدم نتنياهو على حرب شاملة مع لبنان، هذا ما يتردد الآن في إسرائيل وفي وسائل إعلامها فما الفائدة إذن من استمرار هذه الحرب؟.. المؤكد أنها حرب بلا أفق أو جدوى".