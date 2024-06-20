أدعية مستجابة.. دعاء الصباح اليوم الخميس 20-6-2024

تضم السنة النبوية أدعية مستجابة يستعين بها المسلمين لطلب الحاجة من الله، وهناك صيغ متعددة للمسلم لترديد الأدعية المستجابة، وتعرض الدستور في التقرير التالي منها دعاء الصباح اليوم الخميس 20 يونيو 2024.

دعاء الصباح مكتوب

أدعية مستجابة.. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا نَخْشَاكَ كَأَنَّنا نَرَاكَ وَأَسْعِدْنا بِتَقْوَاكَ، وَمَتِّعْنا بِرُؤْيَاك وَاجْمَعْنا بِنَبِيِّكَ وَمُصْطَفَاكَ

أدعية مستجابة.. اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

أدعية مستجابة.. اللهم صلّ صلاةً كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيدنا محمدٍ النبي الأميّ، الطاهر الزكيّ، الذي تنحلّ به العُقَد، وتنفرجُ به الكُرَب وتُقضى به الحوائج، وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم، ويُستسقى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آله حقّ قدره ومقداره العظيم.

دعاء لطلاب الثانوية العامة

اللهم افتح عليهم فتوح العارفين والعالمين والحافظين يا رب العالمين، اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا اللهم كن لهم خير مُعين واحفظهم عن الشمال وعن اليمين واجعلهم من المتفوقين.

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح لهم فتوح العارفين وأن يفتح لهم فتوح العالمين وأن يفتح لهم فتوح الحافظين وأن يفتح لهم فتوح الموفقين يارب العالمين.

اللهم كن لهم خير معين واحفظهم عن الشمال وعن اليمين واجعلهم من المتفوقين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل العسر إذا شئت سهلا.

اللهم باسمك أعنهم وبرشدك الهمهم وبحفظك احفظهم ولاتجعل لهم هما ولا غما ولا عسر إلا محوته.

اللهم يسر الامتحانات على أولادنا.

اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم وكن معهم وقت السوال فاجبهم رب اشرح صدرهم ويسر أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم.

اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما وسهلا على عقول وقلوب أبنائنا والهمهم الإجابة.

اللهم أهد أولادنا وثبت أقدامهم وانزل السكينة في قلوبهم اللهم اكتب لهم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة أنت ولي التوفيق، اللهم فرح قلوب أهليهم بهم اللهم انزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا.