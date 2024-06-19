بعد أنباء غرقه.. مدير ضريح الشعراوي: محطة المياه توقفت قبل أيام وأغرقت المقابر

قال المهندس عبد الرحمن مصطفى، مدير ضريح الشيخ الشعراوي بميت غمر، إن ما حدث هو توقف في محطة الرفع فغمرت مياه الصرف الصحي الضريح ومقابر المنطقة بالكامل، مشيرا إلى أنه تواصل مع الجهات المعنيه للعمل على إصلاح وشفط المياه إلا أنها تجمعت ووصلت ارتفاعها إلى مايقرب من 6 سم.

وأضاف مدير الضريح، أن هناك متطوعين حاولوا نزح المياه قبل وصول معدات رئاسة مدينة ميت غمر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن أزمة طفح المياه كانت منذ أيام لكنهم فوجئوا أمس بوصولها إلى داخل ضريح الشيخ الشعراوي.

وأكد مصطفى، أنه تم التعامل مع الواقعة سريعًا، ولم يؤثر ذلك على الضريح، ولم يسبب أضرار أو خسائر.

كانت المياه قد أغرقت ضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي، بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء.

حيث غمرت مياه الصرف الصحي الضريح من الداخل بشكل مفاجئ، وحاول العمال والمواطنين نزحها للخارج، إلا أنها عادت مرة أخرى.



سرعة التعامل الفوري لحل مشكلة الصرف الصحي بميت غمر

كما كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بسرعة التعامل الفوري لحل مشكلة الصرف الصحي بمدينة ميت غمر نتيجة هبوط ارضي باحدي المناطق بالمدينة.

حيث تم علي الفور تحرك فريق عمل من رئاسة مركز ومدينة ميت غمر وشركة مياة الشرب والانتقال لموقع الحدث بالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية حيث يجري حاليا التعامل مع الواقعة وحل مشكلة الصرف الصحي بالمدينة وعودة الأمور إلى طبيعتها كما كانت.

وقال مختار، إن التعاون والتنسيق الكامل دائم ومستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق بمحافظة الدقهلية للتعامل الفوري الجاد مع أي طوارئ للسيطرة عليها والتخفيف من حدتها.

ومن جانبه، أوضح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنه بالتعاون مع رئيس مركز ومدينة ميت غمر وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم السيطرة على العطل المفاجئ بخط الصرف الصحي في دقادوس بميت غمر وتم توفير حلول بديلة، مشيرا إلى أن العطل مفاجئ كان بسبب هبوط أرضي أسفل خط انحدار للصرف الصحي بقطر 1000 مم في منطقة دقادوس بميت غمر وتم التنسيق مع الوحدة المحلية بميت غمر للسيطرة على المياه ومنع وصولها إلى مقام فضيلة الشيخ الشعراوي.

وأشار إلى أن جميع الأعمال المطلوبة للإصلاح جارية وسيتم الانتهاء منها سريعا، مضيفا أن الشركة وفرت وسائل بديلة لنقل مياه الصرف الصحي بعيدًا عن المقابر حتى يتم إصلاح العطل بشكل كامل.

جانب من غرق المقابر

جانب من غرق المقابر