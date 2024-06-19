وكيل "صحة مطروح" يستقبل فريق الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة

استقبل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأربعاء، أعضاء الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة لتفقد مستشفيات المحافظة لتقديم الدعم اللازم والوقوف على مدى استعداد مختلف المنافذ الصحية بمطروح تزامنًا مع تنفيذ خطة التامين الطبي خلال فترة عيد الأضحى المبارك وقدوم موسم الإجازات الصيفة حيث زيادة أعداد المترددين على المحافظة.

_بحث احتياجات المستشفيات

وقامت اللجنة بالمرور على مستشفيات مطروح العام ورأس الحكمة للإغاثة والطوارئ والضبعة المركزى ومارينا المركزى والحمام المركزى لبحث احتياجات المستشفيات ولمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفيات لحالات الطوارئ والحوادث.

_مستشفى مطروح العام

وبدأت اللجنة جولتها بالمرور على مستشفى مطروح العام وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بعدد ٢٣ سرير لاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة كبار الذى يعمل بطاقة استيعابية ٢٤ سرير وقسم العناية المركزة اطفال الذى يعمل بطاقة استيعابية ٥ اسرة والحضانات وعددها ١٦ حضانة ووحدة الغسيل الكلوى التى تعمل بطاقة عددية ٤٤ ماكينة غسيل كلوى وقسم العمليات بعدد ٦ غرف عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات (الاشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والموجات الصوتية والاشعة العادية والأيكو والمناظير) بالإضافة الي تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية ٦٦٠٠ لتر مكعب والمعمل وبنك الدم الخاص بالمستشفى وجميع اقسام الداخلى بالمستشفى .

_مستشفيات الساحل الشرقي

واستكملت اللجنة جولتها المكوكية بتفقد مستشفيات الساحل الشرقي للمحافظة بداية من مستشفى رأس الحكمة المركزى ومستشفى الضبعة المركزى ومستشفى مارينا المركزى ومستشفى الحمام المركزى حيث تم تفقد الأقسام الحرجة (الاستقبال والعناية المركزة والغسيل الكلوى والحضانات ) وجاهزية المستشفيات لموسم الصيف وخاصة أقسام الطوارئ.

_الدعم المستمر لقطاع الصحة

وقدم وكيل وزارة الصحة، الشكر للفريق الوزاري القائم بالمرور إلي الدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة على الدعم المستمر لقطاع الصحة بمحافظة مطروح تنفيذًا للرؤية المستقبلية للقيادة السياسية.