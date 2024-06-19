ما أبرز تصورات المبدعين لإنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية؟

شددت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد قبل الماضى، على ضرورة إنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية للحفاظ على حقوق المبدعين، في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022- 2027)، وهي الاستراتيجية التي حددت إطارًا زمنيًا لتنفيذ رؤاها المؤسسية والتشريعية والاقتصادية والتوعوية؛ من خلال مرحلتين: أولهما: انتقالية لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا من تاريخ الانطلاق، وثانيهما: مرحلة تنفيذية تمتد حتى عام 2027.

وبحسب تقرير صادر عن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية عام 2009؛ فإن أكثر من 50 مليار دولار هم حجم الخسائر العربية التي يتكبدها العرب بسبب عمليات الاحتيال علي الملكية الفكرية.

وفي هذا الصدد، استطلعت "الدستور" آراء عدد من المبدعين فى محاولة للتعرف على تصوراتهم لآليات تدشين هيئة وطنية للملكية الفكرية، وأبرز الحلول لمجابهة تلك الظاهرة فى الجمهورية الجديدة:

مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بـ"الأعلى للثقافة" يتناول أبرز التحديات والحلول

الدكتور أشرف جابر، مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، قال إن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، كانت تقصد الجهاز المصرى لحقوق الملكية الفكرية؛ وليس استحداث هيئة وطنية للملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن مصطلح استحداث هيئة وطنية للملكية فكرية فهم علي نحو خاطىء، بحسب ما جاء فى البيان، مؤكدًا أننا بحاجه لتفعيل دور المجلس الوطني للملكية الفكرية.

د. أشرف جابر

وأضاف"مرسي" فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هدف الوزارة هو صون وحفظ التراث وإنشاء قاعدة بيانات رقمية بالتراث الحي وهو ما كانت تقصده “الكيلاني” في حديثها أمام مجلس الشيوخ.

وأكد أن الجهاز بموجب القانون، منوط به حماية حقوق الملكية الفكرية وتنظيم مهام جهات العمل الخاصة بحقوق المؤلف والبراءات والوزارات وكلها تنطوى تحت راية المجلس الوطني الذى صدر بموجب قانون 2023 الذى يعد الدراع التنفيذى للإستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية 2022"-2027" باهدافها الأربعة.

وأشار"مرسي"إلى أن لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة معنية بواحد من الملفات الملكية الفكرية وهو ملف الإدارة الجماعية للملكية الفكرية؛ وهو يتعلق ببحث نقاط الضعف في البنية التشريعية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في مصر، وهو ما يتعلق بالجهد الفردي الذى يمارسه المبدع للحفاظ على حقوقه الفكرية.

أحمد هنو: تضافر جهود الثقافة والنقابات الفنية ضرورة مُلحة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم جامعة الجلالة، والذى شارك فى اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير لأكثر من دورة، أن خسائر حقوق الملكية الفكرية من المشكلات المتأصلة فى مصر منذ فترة، مطالبًا بضرورة تضافر جهود وزارة الثقافة المصرية والنقابات الفنية والإبداعية لمجابهة تلك الظاهرة؛ نظرًا لأن كل الأعمال الفنية والثقافية عرضه لهذا النزاع على المستوى الفني والإبداعي.

د. احمد هنو

وطالب"هنو" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بضرورة تطبيق الضبطية القضائية فى النقابات الفنية بمصر، وبسؤاله حول دور تقنيات الذكاء الإصطناعي في ارتفاع خسائر الملكية الفكرية في حال عدم تقنينه، أوضح"هنو" أن تقنيات الذكاء الاصطناعي حتمًا ستدخل فى الصناعة، وأنه يحتاج لعملية تقنين تقني، مشيرًا أن مجال الجرافيك والفنون التشكيلية من اول المجالات التي استخدمت البرامج المساعدة سواء فى تمثيل الصورة الضوئية أو السينمائية، وانه ضد منع إستخدام وتوظيف تلك التقنيات ولكن بنسبة لا تتعدى 30 % لان توظيف تلك التقنيات فى كل روافد الفنون أصبح أمر واقع فى الحاضر والمستقبل.

ماذا عن أزمة حماية حقوق الملكية الفكرية من منظور علم الاجتماع ؟

قال الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، إن الخسارة الكبرى التي من الممكن ان يخسرها المجتمع في هذا الملف هي أن لا يكون هناك حافز للمبدعين والموهوبين ان يقدموا أفكار وإبداعات جديدة طالما جهدهم يتم السطو عليها، لأن الموهوبين إذا أعتبرناهم فئة من السكان يقدر عددهم بين 2% إلي 5% من مجموع السكان من المبدعين فما الحافز الذى يشجع هؤلاء المبدعين أن ينذروا حياتهم من أجل الإبداع سوى ان يظل ابداعهم بإسمهم وأن يتم الاحتفاء بهذا الأسم وتخليده وأن يتلقوا العائد المائد والمعنوى نتيجة لهذا الجهد الذى بذلوه وان يروا نتائج ما يفعلون.

د. سعيد المصرى

وأضاف"المصري" فى تصريح لـ"الدستور"، أن النتيجة في حال إهمال المصدر البشرى الاساسى من العملية الإبداعية انه سيتم تكثيفه وبالتالي سيخسر المجتمع ما يمكن ما يسميه بالقدرات الكامنة، او ما يمكن تسميته فى المجال السياسى بالقوة الناعمة، ضاربًا مثلًا أنه عندما يقوم كاتب بتاليف كتاب فهو يسهر على كتابته الليال، وبعد صدوره يتمنى بعد ان يكتب عنه من النقاد ويتم الإحتفاء الرمزي والمادي عنه، ولكنه وبشكل مفاجىء يتم السطور علي كتابه؛ وبالتالي يفقد رأسال المال الرمزي والمادي، لافتًا الي أن النشر العربي بصفة عامة يمارس السطو بطريقة غير مباشرة على الملكية الفكرية.

وتابع:" السطو على الملكية الفكرية ليس معناه السطو على المحتوى ولكن انتهاك حقوق المبدع بالسطو عليه وهي مشكلة تدفع باحجام الكتاب عن تنمية القدرات الإبداعية وقدرات النبوغ من اجل استمرار عملية الإبداع خاصة وأن العملية اصبحت شديدة التعقيد لان السطو على الملكية الفكرية امتد لتقنيات الذكاء الاصطناعي وما يمارسه من سطو تكنولوجي على حقوق المبدعين".

ويرى "المصري" ان حماية الملكية الفكرية أمر بالغ الاهمية من اجل حماية حق المبدع بان ينعم بالموهبة السكانية التي وهبها الله لهذا المجتمع.