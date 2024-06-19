الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتهم بقتل نجل شقيقه فى العياط: كتمت أنفاسه 10 دقائق حتى انتفض جسده

جثة طفل - ارشيفية
جثة طفل - ارشيفية

حصلت "الدستور" على اعترافات عامل بمصنع طوب فى اتهامه بقتل نجل شقيقه، البالغ من العمر 3 سنوات في العياط.

أقر المتهم "م.م" 30 سنة، عامل، خلال تحقيقات النيابة بكتم فاه الطفل لمدة تتراوح بين 6 إلى 10 دقائق حتى انتفض جسده وسقط أرضا إلى أن تيقن من وفاته.

وأضاف أنه ما إن تبين عدم استجابته توجه للشاهد السابع واستعار دراجته النارية لنقل الجثمان وعاد الى مسكنه وقام بلف الطفل بكيس بلاستيكى ولفه بحبل "رباط" وقطعة من القماش من فانلة وقام بوضعه بداخل جوال وحمله واستقل الدراجة النارية وتوجه لترعة الجيزاوية والقاه على الجانب البطن للترعة.

كانت قد أحالت جهات التحقيق فى الجيزة، عامل بمصنع طوب للمحاكمة امام الجنايات على خلفية اتهامه بقتل نجل شقيقه، البالغ من العمر 3 سنوات في العياط.

وتبين من  التحقيقات، أن المتهم أقدم على قتل الطفل"مالك.س" بسبب خلافات أسرية، وألقى بجثته داخل جوال بإحدى الترع.

ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم قتل الطفل انتقاما من زوجة أخيه، لأنها تسببت في ترك زوجته للمنزل، فقرر الانتقام منها.

وكشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، استدرج الطفل لشراء الحلوى، وكتم نفسه، ولكي يتخلص من جريمته، وضع جثة الطفل في جوال وألقاها بإحدى الترع بالعياط، وعاد للمنزل، وظل يبحث معهم على الطفل.

حالت جهات التحقيق فى الجيزة، عامل بمصنع طوب للمحاكمة أمام  محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بقتل نجل شقيقه، البالغ من العمر 3 سنوات في العياط.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم أقدم على قتل الطفل "مالك.س" بسبب خلافات أسرية، وألقى بجثته داخل جوال بإحدى الترع.

ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم قتل الطفل انتقاما من زوجة أخيه، لأنها تسببت في ترك زوجته للمنزل، فقرر الانتقام منها.

وكشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، استدرج الطفل لشراء الحلوى، وكتم نفسه، ولكي يتخلص من جريمته، وضع جثة الطفل في جوال وألقاها بإحدى الترع بالعياط، وعاد للمنزل، وظل يبحث معهم على الطفل.

اعترافات عامل بمصنع طوب قتل نجل شقيقه العياط حوادث الدستور

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