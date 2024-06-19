الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث فى الشئون الإسرائيلية: الهدف الحقيقى للحرب على غزة هو إبادة الشعب الفلسطينى

يحيى قاعود
يحيى قاعود

قال يحيى قاعود الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن الخلاف الحقيقي بعد مرور 9 شهور من الحرب على غزة، ما بين الثالوث الجيش الإسرائيلي والنخبة السياسية والولايات المتحدة الأمريكية هو انكشاف الهدف الحقيقي للإبادة الجارية، وهي إبادة الشعب الفلسطيني وليس ملاحقة حماس.

وأضاف قاعود، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دليل ذلك، هو بعد أن قصفت قوات الجيش ودمرت وأحرقت كل المباني للسكان والمدارس والمؤسسات والمستشفيات بدأت تحرق الناس بالخيام وهذا صار في خان يونس وفي رفح، وبالتالي هذا هو تكشف الهدف الحقيقي للحرب وهو القتل الفلسطيني.

وأوضح أن الدليل الثاني بعد انقضاء 9 شهور كاملة للإبادة لم يستطع الجيش لا القضاء على حماس أو المقاومة أو استخراج الأسرى أو اعتقال أي من القيادات العسكرية أو حتى السياسية في قطاع غزة، مؤكدًا أن جيش الاحتلال دخل لإبادة الشعب الفلسطيني فقط لا أكثر ولا أقل.

القاهرة الإخبارية ملف اليوم الخلاف الولايات المتحدة إبادة الشعب الفلسطين حماس

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