باحث بالشئون الدولية يكشف أهم رسائل حسن نصر الله لإسرائيل

قال طارق عبود، باحث في الشئون الدولية، إن من أهم الرسائل التي أراد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، إيصالها لإسرائيل تتلخص في أن لبنان جاهز لأي اعتداء أو لتوسيع الحرب عليها على خلفية التهديدات التي وصلت إلى اكثر من مائتي تهديد من الثامن من أكتوبر الماضي للبنان.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "نصر الله"، أكد أن لبنان لن يكون لقمة سائغة، مشيرًا إلى أن كل ما تحتاجه لبنان والمقاومة أصبح في أيديهم مما يعني أن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل سيكون كبيرًا ولا تستطيع تحمله.

كل الخيارات ستكون مفتوحة خلال الحرب

وأكد أن هذا الخطاب بهذه النبرة كان يريد حماية لبنان من أي تطور قد يحدث من طرف العدو الإسرائيلي، موضحًا أن "نصر الله"، أكد أن حزب الله هو جبهة دعم ومساندة للفلسطينيين وليست حربا مستقلة بين لبنان وإسرائيل وإذا أرادات الأخيرة تحويلها لحرب ستكون كل الخيارات مفتوحة وأنها ستكون حربًا بدون أي ضوابط.