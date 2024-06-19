كيف أصبحت ولاية لويزيانا الأمريكية أول ولاية تشترط عرض الوصايا العشرة بالمدارس؟

أعلنت ولاية لويزيانا أنه سيتم عرض الوصايا العشر في الفصول الدراسية بالمدارس العامة في لويزيانا

حيث صدر قانون يقضي بعرض النص في كل فصل دراسي في المدارس العامة، على الرغم من توقع رفع دعاوى قضائية ضده.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، فقد أصبحت ولاية لويزيانا أول ولاية تشترط عرض الوصايا العشر في كل فصل دراسي بالمدارس العامة بموجب مشروع قانون وقعه الحاكم الجمهوري جيف لا ندري ليصبح قانونًا يوم الأربعاء.

وينص التشريع الذي صاغه الحزب الجمهوري على ضرورة عرض الوصايا العشر بحجم ملصق "بخط كبير يسهل قراءته" في جميع الفصول الدراسية العامة، من رياض الأطفال إلى الجامعات التي تمولها الدولة.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون لم يحصل على الموافقة النهائية من لا ندري، إلا أن الوقت المناسب لاتخاذ إجراء من قبل الحاكم - للتوقيع أو الاعتراض على مشروع القانون - قد انقضى.

ويشكك المعارضون في دستورية القانون، محذرين من أنه من المرجح أن يتبع ذلك دعاوى قضائية. ويقول المؤيدون إن الغرض من هذا الإجراء ليس دينيًا فحسب، بل إن له أهمية تاريخية، وفي لغة القانون، توصف الوصايا العشر بأنها "وثائق تأسيسية لولايتنا وحكومتنا الوطنية".

ويجب أن تكون شاشات العرض، التي سيتم إقرانها بـ"بيان سياق" من أربع فقرات تصف كيف كانت الوصايا العشر "جزءًا بارزًا من التعليم العام الأمريكي لما يقرب من ثلاثة قرون"، في الفصول الدراسية بحلول بداية عام 2025.

سيتم دفع ثمن الملصقات من خلال التبرعات، لن يتم استخدام أموال الدولة لتنفيذ التفويض، بناءً على اللغة الواردة في التشريع.

كما أن القانون "يأذن" - ولكنه لا يشترط - بعرض اتفاق ماي فلاور، وإعلان الاستقلال، ومرسوم الشمال الغربي في المدارس العامة من الروضة حتى الصف الثاني عشر.

وقد تم اقتراح مشاريع قوانين مماثلة تتطلب عرض الوصايا العشر في الفصول الدراسية في ولايات أخرى بما في ذلك تكساس وأوكلاهوما ويوتا. ومع ذلك، مع التهديدات بمعارك قانونية حول دستورية مثل هذه الإجراءات، لم تنجح أي ولاية إلى جانب لويزيانا في وضع مشاريع القوانين كقانون.

المعارك القانونية حول عرض الوصايا العشر في الفصول الدراسية ليست جديدة.

وفي عام 1980، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن قانون كنتاكي المماثل غير دستوري وينتهك البند التأسيسي في الدستور الأمريكي، الذي ينص على أن الكونجرس لا يمكنه "سن قانون يحترم مؤسسة دينية". وجدت المحكمة العليا أن القانون ليس له غرض علماني بل يخدم غرضًا دينيًا واضحًا.

ويأتي قانون لويزيانا المثير للجدل، في ولاية تقع في الحزام الكتابي، خلال حقبة جديدة من القيادة المحافظة في الولاية تحت قيادة لاندري، الذي حل محل الحاكم الديمقراطي جون بيل إدواردز الذي تولى منصب الحاكم لفترتين في يناير.

يتمتع الحزب الجمهوري أيضًا بأغلبية ساحقة تبلغ الثلثين في المجلس التشريعي للولاية، ويشغل الجمهوريون كل منصب منتخب على مستوى الولاية، مما يمهد الطريق أمام المشرعين للدفع بأجندة محافظة خلال الجلسة التشريعية التي اختتمت في وقت سابق من هذا الشهر.