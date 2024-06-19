الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاد حرب: خلافات حادة على المستويين السياسى والعسكرى فى إسرائيل

جهاد حرب
جهاد حرب

قال جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز ثبات للبحوث، إن هناك خلافات ما بين المستويين السياسي الذي يمثله نتنياهو وأيضًا المستوى العسكري، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى الاستقرار، وبالتالي جميع قراراته فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية وفي قطاع غزة تنطلق من هذه الفلسفة وهي عملية الاستقرار بغض النظر عن شكل الحكم في تلك المنطقة.

وأضاف حرب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر قد حسم في عام 1993 مع إسحاق رابين عندما قرر الانفصال عن الشعب الفلسطيني والجيش الإسرائيلي أيضا اقتنع بأنه لا يمكن الاستمرار في حكم الفلسطينيين أو الحكم المباشر للفلسطينيين، مؤكدًا أن الفلسفة الرئيسية كانت لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار 30 عامًا الماضية هو الاستقرار.

أن الحكومة الإسرائيلية وخاصة نتنياهو والسياسيين، منهم هم أيديولوجيين ولديهم أهداف سياسية تتعلق بالتصويت أو جذب أصوات لهم من الجمهور الإسرائيلي خاصةً الجمهور الذي يخاطبه، مشيرًا إلى أن نتنياهو يخاطب اليمين واليمين المتطرف، وبالتالي عندما نسمع لنتنياهو فهو يخاطب اليمين المتشدد من أجل الحصول على أصواته في الانتخابات والبقاء في الحكم.

القاهرة الإخبارية ملف اليوم خلافات الجيش الإسرائيلي قطاع غزة رابين الاحتلال الشعب الفلسطيني

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