صحة الغربية: 4267 مواطن استفادوا من خدمات القوافل الطبية خلال العيد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مديرية الصحة كثفت من خدماتها الطبية والتوعوية ضمن خطة التأمين الطبي بالحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات 4267 مواطن على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ أول أيام عيد الأضحي المبارك.

تفعيل مبادرات 100 مليون صحة

وأكد رحمي، أنه تم تفعيل مبادرات 100 مليون صحة، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة من خلال تقديم خدمات الكشف والتوعية للسيدات من أورام الثدي والصحة الإنجابية، وتفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، ومنها (أورام الرئة، القولون، والبروستاتا )ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة( الضغط -والسكر- والإعتلال الكلوي)، ومبادرة المقبلين علي الزواج ونشر عيادات تنظيم الأسرة والتوعية لتحسين الصحة الإنجابية وإدارات التثقيف الصحي.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، على استمرار فرق المرور والمتابعة على كافة المستشفيات الحكومية للتأكد من تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمواطنين، كما يتم متابعة تواجد سيارات بنك الدم للتسهيل علي المواطنين راغبي التبرع بالدم وتواجد العيادات العلاجية المتنقلة لتقديم خدمات الكشف وصرف الأدوية وإمكانية الإحالة، وذلك في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل العلاجية، أن اجمالي المستفيدين من مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ودعم صحة المرأة خلال فترة الأعياد ٤٢٦٧ مواطن، كما تم توقيع الكشف على اكثر من ٢٨٠ حالة من خلال العيادات المتنقلة اثناء التأمين الطبي بالعيد وقد تم تقديم خدمة التثقيف الصحي لجميع المترددين لتوعيتهم عن العادات الصحية السليمة للوقاية من الأمراض.