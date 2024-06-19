مدرب الزمالك يواجه خطر الإيقاف لـ 8 مباريات (خاص)

أكد مصدر باتحاد الكرة المصري، على احتمالية صدور قرار بإيقاف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك لـ 8 مباريات، بعد ما بدر منه خلال مباراة الفريق أمام المصري، ضمن بطولة دوري نايل.

وأبدى جوميز اعتراضه على التحكيم خلال مباراة المصري التي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات البطولة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكم الرابع في مباراة المصري كتب في تقريره أن جوميز تعدى عليه بدفعه باستخدام يده.

وأضاف أنه وفقًا لتقرير الحكم الرابع، وبناءً على اللوائح فإن جوميز قد يواجه عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تجتمع لجنة المسابقات في غضون الساعات المقبلة للنظر في ما حدث خلال مباراة المصري، ومن المتوقع أن يتم إصدار قرار بإيقاف جوميز، غدًا الخميس، كما من المحتمل أيضًا فرض عقوبات أخرى على أفراد الجهاز الفني بالفريق.

وذكر المصدر أن محمود البنا حكم تقنية الفيديو في مباراة المصري، أوضح لـ أحمد الغندور الحكم الرئيسي خلال المباراة، أنه لا يستطيع الجزم بأن كرة أحمد سيد زيزو التي أثارت الجدل، تجاوزت خط المرمى أم لا.

الزمالك يكشف موقفه من المشاركة بمباراة القمة

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عدم صحة الشائعات التي تحدثت عن تراجع مجلس إدارة النادي عن موقفه بشأن خوض مباراة القمة المنتظرة ضد الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز دوري نايل في موعدها المحدد.

كان الزمالك قد أعلن عن اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية في مباراته أمام المصري في دوري نايل، وأكد في وقت سابق عدم استعداده لخوض أي مباراة في الدور الثاني من البطولة، بما في ذلك مواجهة الأهلي، إلا بعد انتهاء جميع الفرق من مباريات الدور الأول.

وقال سالم عبر حسابه على فيس بوك: "كل ما يتردد عن تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب عن مطالبه، مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف: "الفريق الأول لن يلعب أي مباريات الدور الثاني إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقًا لترتيب القرعة الأصلية".

وختم تصريحه: "في انتظار نتائج التحقيق فيما حدث من أخطاء تحكيمية صارخة بحق نادي الزمالك في المباراة الأخيرة بصفة خاصة ومنذ بداية الموسم بصفة عامة".

يذكر أن المباراة المقررة بين الزمالك والأهلي كانت محددة يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو، ضمن منافسات الدوري المصري.