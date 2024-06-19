الزمالك يوضح موقفه من مباراة القمة أمام الأهلى فى دورى نايل

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عدم صحة الشائعات التي تحدثت عن تراجع مجلس إدارة النادي عن موقفه بشأن خوض مباراة القمة المنتظرة ضد الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" في موعدها المحدد.

وأعلن الزمالك عن اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية في مباراته أمام المصري في دوري نايل، وأكد في وقت سابق عدم استعداده لخوض أي مباراة في الدور الثاني من البطولة، بما في ذلك مواجهة الأهلي، إلا بعد انتهاء جميع الفرق من مباريات الدور الأول.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، قال سالم: "كل ما يتردد عن تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب عن مطالبه، مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة".

وأضاف: "الفريق الأول لن يلعب أي مباريات الدور الثاني إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقًا لترتيب القرعة الأصلية".

وتابع: "في انتظار نتائج التحقيق فيما حدث من أخطاء تحكيمية صارخة بحق نادي الزمالك في المباراة الأخيرة بصفة خاصة ومنذ بداية الموسم بصفة عامة".

يذكر أن المباراة المقررة بين الزمالك والأهلي كانت محددة يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو، ضمن منافسات الدوري المصري.