الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز توزيع الأضحية بعد عيد الأضحى؟

هل يجوز توزيع الأضحية
هل يجوز توزيع الأضحية بعد عيد الأضحى؟

يبدأ توزيع الأضحية في عيد الأضحى بعد الذبح مباشرة والذي يبدأ من بعد صلاة العيد ويستمر لأيام التشريق الثلاثة، ويتم توزيع الأضحية وفق ما حددته السنة النبوية المشرفة، وتعرض الدستور في التقرير هل يجوز توزيع الأضحية بعد عيد الأضحى.

متى آخر موعد لتوزيع الأضحية؟

أوضح الفقهاء آخر موعد لذبح الأضحية وتوزيعها، فيقول ابن قدامة في المغني حول كيفية توزيع الأضحية أن الاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ولو أكل الأكثر جاز.

هل يجوز توزيع الأضحية بعد عيد الأضحى؟ 

وخرل آخر موعد لتوزيع الأضحية فقال أنه لًا حرج عليك في تأخير التوزيع، وإن كان الأفضل المسارعة إلى تعجيله من غير عذر، نظرًا للأمر بالمبادرة إلى فعل الخير قال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (البقرة: من الآية148)، ولما قد يطرأ على الإنسان من معوقات تعوقه عن فعل الطاعة، وحاصل الأمر أن أضحيتك مجزئة إن شاء الله تعالى إذا كنت ذبحتها بعد ذبح الإمام.

آخر موعد لذبح الأضاحي في عيد الأضحى 2024

طرق حفظ لحوم الأضاحى بطريقة صحيحة.. تعرّف عليها

 

هل يجوز توزيع الأضحية بعد أيام العيد؟ 

 

وفق رأي الفقهاء فإنه يجوز توزيع الأضحية بعد أيام العيد ولكن لابد أن يكون تم ذبحها خلال أيام العيد. فآخر موعد لذبح أضحية عيد الأضحى هو غروب شمس 13 ذي الحجة أي أنه اليوم الأربعاء، والعبرة في الذبح والذي لا بد أن يكون في موعده حتى يثاب عليه المسلم، وهو بعد صلاة العيد وحتى آذان المغرب في رابع أيام العيد.

وفي حكم توزيع الأضاحي أوضحت السنة النبوية أنه لو أخرج الثلث ووزعه للفقراء وأكل الثلثين مع أهل بيته؛ فلا بأس ولا حرج في ذلك ولو أخرج أكثر من الثلث للفقراء والمساكين فلا بأس في ذلك الأمر في هذا واسعٌ ولا تقييدَ فيه.

يهمك أيضا:

txt

زيادة أعداد صكوك الأضاحى بأوقاف الوادى الجديد لـ119

txt

تحت مظلة التحالف الوطنى.. استمرار مبادرة توزيع لحوم الأضاحى لليوم الرابع

توزيع الأضحية عيد الأضحى صلاة العيد السنة النبوية كيفية توزيع الأضحية

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يطلب 5 صفقات جديدة.. واسم جديد مرشح لتعويض معلول

رئيس مركز ومدينة ميت غمر يكشف سبب غرق ضريح الشيخ الشعراوى

4 قرارات من الأهلى بعد وفاة مشجعتى النادى

جدول مواعيد وأسعار تذاكر قطارات التالجو على خط القاهرة/ الإسكندرية/ الصعيد

اختيار "يحيى الكتانى" شيخا للطريقة الكتانية فى مصر

CNN: حاملة الطائرات جيرالد فورد فى طريقها إلى سواحل حيفا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة