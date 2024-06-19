يبدأ توزيع الأضحية في عيد الأضحى بعد الذبح مباشرة والذي يبدأ من بعد صلاة العيد ويستمر لأيام التشريق الثلاثة، ويتم توزيع الأضحية وفق ما حددته السنة النبوية المشرفة، وتعرض الدستور في التقرير هل يجوز توزيع الأضحية بعد عيد الأضحى.

متى آخر موعد لتوزيع الأضحية؟

أوضح الفقهاء آخر موعد لذبح الأضحية وتوزيعها، فيقول ابن قدامة في المغني حول كيفية توزيع الأضحية أن الاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ولو أكل الأكثر جاز.

هل يجوز توزيع الأضحية بعد عيد الأضحى؟

وخرل آخر موعد لتوزيع الأضحية فقال أنه لًا حرج عليك في تأخير التوزيع، وإن كان الأفضل المسارعة إلى تعجيله من غير عذر، نظرًا للأمر بالمبادرة إلى فعل الخير قال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (البقرة: من الآية148)، ولما قد يطرأ على الإنسان من معوقات تعوقه عن فعل الطاعة، وحاصل الأمر أن أضحيتك مجزئة إن شاء الله تعالى إذا كنت ذبحتها بعد ذبح الإمام.

هل يجوز توزيع الأضحية بعد أيام العيد؟

وفق رأي الفقهاء فإنه يجوز توزيع الأضحية بعد أيام العيد ولكن لابد أن يكون تم ذبحها خلال أيام العيد. فآخر موعد لذبح أضحية عيد الأضحى هو غروب شمس 13 ذي الحجة أي أنه اليوم الأربعاء، والعبرة في الذبح والذي لا بد أن يكون في موعده حتى يثاب عليه المسلم، وهو بعد صلاة العيد وحتى آذان المغرب في رابع أيام العيد.

وفي حكم توزيع الأضاحي أوضحت السنة النبوية أنه لو أخرج الثلث ووزعه للفقراء وأكل الثلثين مع أهل بيته؛ فلا بأس ولا حرج في ذلك ولو أخرج أكثر من الثلث للفقراء والمساكين فلا بأس في ذلك الأمر في هذا واسعٌ ولا تقييدَ فيه.

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