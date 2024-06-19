الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 جميع الشعب

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية 2024

تزايد البحث عبر المواقع الإلكترونية، عن موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، حيث يهتم طلاب الازهر وآولياء الأمور بمواعيد امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية، لذلك يتم البحث بصفة مستمرة عن موعد انتهاء الإمتحانات.

 موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 جميع الشعب

يستفسر الكثير من الطلاب عن موعد إنتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024،  وتستأنف الامتحانات بعد إجازة عيد الأضحى يوم السبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

موعد امتحانات القسم الأدبي بالأزهر 

ويؤدي القسم الأدبي الأحد 23 يونيو امتحان التاريخ، والثلاثاء 25 يونيو الفلسفة والمنطق، والخميس 27 يونيو الأدب والمطالعة والنصوص، والأحد 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، الثلاثاء 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 11 يوليو الصرف، والأحد 14 يوليو التفسير.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات خاصة بالطلاب تصور وتعلق في أماكن تجمع الطلاب وفي الحجرات، ويحظر على الطلاب اصطحاب التليفون المحمول أو ساعات البلوتوث أوالنظارات الحديثة التي تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أي أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات.

 امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 

-ينبه على الطلاب الإجابة بالقلم ذي المداد الأزرق فقط ويحظراستخدام أي قلم بلون آخر عدا الرصاص في المسودات فقط.

-ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع في الإجابة.

-ينبه على الطلاب قبل كتابة بياناتهم وقبل الإجابة مراجعة جميع الأسئلة والتأكد من ظهورها، وأن أوراق البوكليت كاملة ولا توجد فقرة من سؤال مشطوفة غير واضحة أو ناقصة، وفي حالة وجود ذلك العيب يتم استبدال كراسة البوكليت قبل البدء في الإجابة وفي حالة اكتشاف ذلك بعد مرور نصف الوقت يتم عمل مذكرة وإرفاقها مع ورقة الإجابة.

-ينبه على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أي علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أي متعلقات داخل ورقة الإجابة.

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