الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ذبح 1186 أضحية بالمجان داخل مجازر الغربية خلال أيام عيد الأضحى

مجازر - أرشيفية
مجازر - أرشيفية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مجازر المحافظة قامت بذبح 1186 أضحية مجانًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ، إلى أنه تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين؛ للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق؛ حفاظًا على البيئة والمظهر العام.

جاء ذلك خلال متابعته جهود مديرية الطب البيطري في متابعة أعمال ذبح أضاحي الجمعيات الخيرية والأهالي بمجازر المحافظة، والتأكد من إتمام الذبح بصورة صحية لضمان وصول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمي.

حيث قام الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطري، بالمرور على عدد من المجازر للاطمئنان على انتظام العمل بها موضحًا استمرار الذبح داخل المجازر بالمجان ومؤكدًا على تواجد جميع الأطباء بشكل مكثف داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح.

مجازر المحافظة عيد الأضحى المبارك مديرية الطب البيطرى إتمام الذبح بصورة صحية المحافظة الاستثمارية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمحطة إنتاج البيض بكفرالشيخ سليم

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يطلب 5 صفقات جديدة.. واسم جديد مرشح لتعويض معلول

4 قرارات من الأهلى بعد وفاة مشجعتى النادى

حبس السائق المتهم بدهس مشجعتين لنادى الأهلى أمام استاد برج العرب

عاجل.. مصدر ببعثة الحج: لا مفقودين بين حجاج القرعة والسياحة والتضامن

"الأرصاد" تعلن طقس غدٍ الخميس بالتزامن مع بداية فصل الصيف

إحالة عامل للجنايات قتل نجل شقيقه وألقى جثته فى الترعة بالعياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة