الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعد لمجرد يثير الجدل بالأقراط فى أحدث ظهور له بكليب "محبوبى"

سعد لمجرد
سعد لمجرد

أثار النجم المغربي سعد لمجرد، العديد من الانتقادات في أحدث ظهور له في فيديو كليب أغنيته الجديدة "محبوبي"، والتي قدمها بمشاركة مواطنه النجم حاتم عمور.

وظهر سعد لمجرد، في الفيديو وهو يرتدي قرط الحاجب، وكذلك قرطا الأذن وهو الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات خاصة أن "لمجرد"، له قاعدة كبيرة من الجمهور الذي يتأثر به ويقلد العديد من إطلالاته.

فيديو كليب "محبوبي"، تم إطلاقه بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وهو باللهجة المغربية ومن كلمات وألحان محمد نصري، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج حسام الحسيني، الكليب تم تصويره في مدينة الرباط، بأحد المنتجعات السياحية المطلة على البحر.


كلمات الأغنية


يا حبك ماجاش بالساهل.. شحال وأنا عليه نقاتل
ما نقدر عليه نتنازل.. ولو تغضب كاع الدنيا
طلب يا غزالي وآمر.. بلا ما نفكر نجيك طاير
للي بغيتيها نقولك حاضر.. تشرط وزيد عليا.

 

آخر أعمال سعد لمجرد


 آخر أعمال النجم المغربي سعد لمجرد أغنية تحمل اسم "بشوفك"، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد وحيد كينج، وهندسة صوتية هاني محروس.  

سعد لمجرد
سعد لمجرد
سعد لمجرد
سعد لمجرد محبوبي اقراط قرط الحاجب حاتم عمور

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