حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تسود حالة الطقس الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية مع بداية فصل الصيف اليوم الخميس، وسيطرة منخفض الهند الموسمي على مصر، وتعرض الدستور في التقرير أخبار حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على الوجه القبلي وسيناء مع بداية فصل الصيف بتعامد الشمس على مدار السرطان، والذي يستمر لثلاثة أشهر.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وعلى فترات متقطعة على أغلب الأنحاء.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

حالة الطقس في الإسكندرية

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تسود حالة الطقس الحارة طوال ساعات النهار، مائل للحرارة ليلًا مع ارتفاع معدلات الرطوبة والتي تصل إلى 80% على السواحل الشمالية والإسكندرية.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يؤدي إلى اعتدال قيم درجات الحرارة مع تحملها كميات كبيرة من بخار المياه، لذلك ترتفع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري: 38 درجة للعظمى - والصغرى 26 درجة.

السواحل الشمالية 31 درجة للعظمى - صغرى 22 درجة.

جنوب سيناء 41 درجة للعظمى - والصغرى 30 درجة.

شمال الصعيد 40 للعظمى - صغرى 26 درجة.

جنوب الصعيد 44 درجة للعظمى - والصغرى 30 درجة.

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