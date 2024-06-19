مع استعداد طلاب الثانوية العامة 2024 لبدء امتحاناتهم من السبت المقبل تمثل نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم اهمية لهم للمراجعة النهائية وبدء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.

ننشر في التقرير التالي خطوات الوصول لـ نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم والتي تسهل على طلاب الصف الثالث الثانوي 2024 امكانية الوصول لنماذج مختلف مواد امتحانات الثانوية العامة 2024.

نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 2024

تضع وزارة التربية والتعليم رابط مباشر يمكن من خلال الوصول لنماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 2024 كي يتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي من مراجعة مادة اللغة العربية التي يمتحن فيها الطلاب بداية من السبت المقبل 22 يونيو 2024.

نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم اضغط هنا

نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة 2022-2023

ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم كذلك يمكن الوصول إلى نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 التي تمثل أهمية هي الأخرى في مراجعات نهاية العام الدراسي كي تساعد الطلاب قبل بدء امتحاناتهم من السبت المقبل 22 يونيو 2024

نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 اضغط هنا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

السبت 22 يونيو 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو 2024: امتحان مادة الفيزياء - امتحان مادة التاريخ.

الثلاثاء 2 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو 2024: امتحان مادة الكيمياء - امتحان مادة الجغرافيا.

الأربعاء 10 يوليو 2024: امتحان مادة الجيولوجيا - امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية - امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

السبت 13 يوليو 2024: امتحان مادة التفاضل والتكامل.

الأربعاء 17 يوليو 2024: امتحان مادة الأحياء - امتحان مادة الاستاتيكا - امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

السبت 20 يوليو 2024: امتحان مادة الديناميكا.

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