اختيار "يحيى الكتانى" شيخا للطريقة الكتانية فى مصر

أعلنت مشيخة الطريقة الاحمدية الكتانية الباقرية، بالمملكة المغربية، عن اختيار الشيخ الدكتور محمد يحيي الكتانى الأزهرى، شيخا للطريقة الكتانية بمصر خلفا للشيخ الراحل محمد عبدالباعث الكتانى رحمه الله تعالى.

من هو شيخ الكتانية الجديد بمصر؟

الشيخ الجديد للطريقة الكتانية هو الدكتور محمد يحي الكتانى الأزهرى، وهو عالم أزهري له جهود علمية ودعوية معروفة وحصل شيخ الطريقة الكتانية الجديد على الإجازة الصوفية من الدكتور بدر الدين بن عبد الرحمن بن الإمام محمد الباقر الكتاني بن الإمام المؤسس محمد بن عبد الكبير الكتانى، وكذلك عن الشيخ الدكتور يوسف بن إبراهيم بن الامام محمد بن عبد الكبير الكتانى وهم الذين نشروا الطريقة فى مصر.

فى هذا السياق، تقدم عدد كبير من العلماء ومن شيوخ الطرق الصوفية بمصر، بالتهانى والتبريكات لشيخ الطريقة الكتانية الجديد، حيث كان أول المهنئين الدكتور على جمعة حيث قال عبر صفحته الرسمية: نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لفضيلة الشيخ محمد يحيى الكتانى اﻷزهري، بمناسبة توليه مشيخة الطريقة الكتانية بمصر، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم في خدمة الدين الإسلامي والتصوف ونشر تعاليمه السمحة.

فى سياق متصل، قدم شيخ الطريقة الميرغنية الختمية السيد عبد الله المحجوب الميرغنى التهنئة للدكتور محمد يحيي الكتانى، شيخ الطريقة الكتانية الجديد، حيث قال فى بيان له : نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لفضيلة العالم المحدث الشيخ محمد يحيى الكتانى اﻷزهري، بمناسبة توليه مشيخة الطريقة الكتانية بمصر و المشرق العربي ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم في خدمة الدين الإسلامي و التصوف ونشر تعاليمه السمحة.

وتابع أن توليكم لهذه المسؤولية العظيمة هو دليل على الثقة الكبيرة التي توليها لكم المشيخة العامة للطريقة الكتانية ، وما ذلك إلا لما عرف عنكم من علم وحكمة وتقوى. نسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يجعلكم منارة للعلم والهداية، وأن يعينكم على تحمل هذه الأمانة الثقيلة بما يرضيه سبحانه وتعالى.

كما تقدم بالتهنئة إلى شيخ الكتانية الجديد، شيخ الطريقة التجانية السيد محمد الحافظ التجانى وشيخ الطريقة الخلوتية والساحة الرضوانية الشيخ زين أحمد رضوان وعدد كبير من المشايخ فى مصر وخارجها.

“على جمعة” يبارك لشيخ الطريقة الكتانية الجديد

وفى هذا السياق، تقدم عدد كبير ومن شيوخ الطرق الصوفية بمصر، بالتهانى والتبريكات لشيخ الطريقة الكتانية الجديد، حيث كان أول المهنئين الدكتور على جمعة حيث قال عبر صفحته الرسمية: نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لفضيلة الشيخ محمد يحيى الكتانى اﻷزهري، بمناسبة توليه مشيخة الطريقة الكتانية بمصر، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم في خدمة الدين الإسلامي والتصوف ونشر تعاليمه السمحة.