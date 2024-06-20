بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدورى بعد الفوز على بلدية المحلة بهدفين

حقق فريق بيراميدز فوز غاليا على نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تقدم فريق بيراميدز بهدف نظيف على بلدية المحلة خلال الشوط الأول، حيث سجل هدف الفريق السماوى فخري لاكاي مهاجم الفريق في الدقيقة 24 بعد تمريرة من زميله محمد حمدي.

وسيطر فريق بيراميدز على مجريات الامور طوال الشوط الأول، فى حين لجأ فريق البلدية للهجمات المرتدة على امل تعديل النتيجة.

وفى الشوط الثانى واصل فريق بيراميدز السيطرة على مجريات الامور، وأصبحت المباراة اكثر سهولة، بعدما تمكن احمد سامى من غضافة الهدف الثانى فى الدقيقة 74.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب فريق بيراميدز على مجريات الاأمور طوال شوطى اللقاء، الأمر الذى سهل عليهم حسم النتيجة لصالحهم.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى 59 نقطة منفردا بصدارة ترتيب جدول الدورى، لحين إقامة المباريات المؤجلة للنادى الأهلى، فى حين توقف رصيد البلدية عند 22 نقطة فى المركز السادس عشر.