الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الخميس 20-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وذلك لتعطيل العمل بها خلال إجازة عيد الأضحى 2024 والتي تنتهي اليوم الخميس وتستأنف البنوك العمل من جديد من الأحد 23 يونيو 2024. 

نرصد في هذا التقرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك المصرية والاجنبية لحين استانف العمل بها من جديد. 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 2024

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

47.6391 جنيه للشراء 

47.7791 جنيه للبيع 

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري 

شراء 47.66 جنيه 

بيع 47.76 جنيه 

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 

شراء 47.66 جنيه 

بيع 47.76 جنيه 

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة 

شراء 47.66 جنيه 

بيع 47.76 جنيه 

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية 

شراء 47.66 جنيه 

بيع 47.76 جنيه 

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 

شراء 47.66 جنيه 

بيع 47.76 جنيه 

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الاسلامي 

شراء 47.75 جنيه 

بيع 47.85 جنيه 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم 

يورو: 

51.4122 جنيه للشراء 

51.5824 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى: 

60.8638 جنيه للشراء

61.0665 جنيه للبيع

دولار كنـدى:

34.6492 جنيه للشراء

34.7535  جنيه للبيع

كرون دانمركى

6.8934 جنيه للشراء

6.9143 جنيه للبيع

كرون نرويجى:

4.4893 جنيه للشراء

4.5036 جنيه للبيع

كرون ســويدى:

4.5801 جنيه للشراء

4.5941 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

53.1153 جنيه للشراء

53.2952 جنيه للبيع

100 ين يابانى

30.2836 جنيه للشراء

30.3823 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

12.6987 جنيه للشراء

12.7374 جنيه للبيع

دينــار كويتى

155.4244 جنيه للشراء

155.9321 جنيه للبيع

درهم إماراتى:

12.9694 جنيه للشراء

13.0086 جنيه للبيع

دولار اســـترالى:

31.6610 جنيه للشراء

31.7636 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

126.3839 جنيه للشراء

126.7755 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

123.7284 جنيه للشراء

124.1081 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

13.0608 جنيه للشراء

13.1081 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

67.0974 جنيه للشراء

67.4847 جنيه للبيع

يوان صينى

6.5686 جنيه للشراء

6.5880 جنيه للبيع.

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