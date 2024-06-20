سعر الدولار اليوم الخميس 20-6-2024 مقابل الجنيه المصرى
شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وذلك لتعطيل العمل بها خلال إجازة عيد الأضحى 2024 والتي تنتهي اليوم الخميس وتستأنف البنوك العمل من جديد من الأحد 23 يونيو 2024.
نرصد في هذا التقرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك المصرية والاجنبية لحين استانف العمل بها من جديد.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 2024
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري
47.6391 جنيه للشراء
47.7791 جنيه للبيع
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري
شراء 47.66 جنيه
بيع 47.76 جنيه
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
شراء 47.66 جنيه
بيع 47.76 جنيه
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة
شراء 47.66 جنيه
بيع 47.76 جنيه
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية
شراء 47.66 جنيه
بيع 47.76 جنيه
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس
شراء 47.66 جنيه
بيع 47.76 جنيه
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الاسلامي
شراء 47.75 جنيه
بيع 47.85 جنيه
أسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو:
51.4122 جنيه للشراء
51.5824 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى:
60.8638 جنيه للشراء
61.0665 جنيه للبيع
دولار كنـدى:
34.6492 جنيه للشراء
34.7535 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.8934 جنيه للشراء
6.9143 جنيه للبيع
كرون نرويجى:
4.4893 جنيه للشراء
4.5036 جنيه للبيع
كرون ســويدى:
4.5801 جنيه للشراء
4.5941 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
53.1153 جنيه للشراء
53.2952 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.2836 جنيه للشراء
30.3823 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
12.6987 جنيه للشراء
12.7374 جنيه للبيع
دينــار كويتى
155.4244 جنيه للشراء
155.9321 جنيه للبيع
درهم إماراتى:
12.9694 جنيه للشراء
13.0086 جنيه للبيع
دولار اســـترالى:
31.6610 جنيه للشراء
31.7636 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.3839 جنيه للشراء
126.7755 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
123.7284 جنيه للشراء
124.1081 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.0608 جنيه للشراء
13.1081 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
67.0974 جنيه للشراء
67.4847 جنيه للبيع
يوان صينى
6.5686 جنيه للشراء
6.5880 جنيه للبيع.
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