الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تعلن طقس غدٍ الخميس بالتزامن مع بداية فصل الصيف

الطقس الحار - صورة
الطقس الحار - صورة تعبيرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 20 يونيو الجاري، مؤكدة ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدًا الخميس

ويسود البلاد غدًا الخميس طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء وحارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، فيما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

وبحسب بيان نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:2) درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تزامنًا مع بداية فصل الصيف رسميًا، حيثُ يبدأ من غدٍ الخميس ويستمر لقرابة الثلاثة أشهر.

"الأرصاد" تعلن بداية فصل الصيف رسميًا.. وتُحذر من طقس الغد

"شديد الحرارة".. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

بداية فصل الصيف

وقالت هيئة الأرصاد إنَّه مع بداية فصل الصيف، يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، مُشيرة إلى استمراره قرابة الثلاثة أشهر حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

وأكدت "الأرصاد" في بيانها، أنَّ من سمات فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف، ويرجع ذلك لتأثرنا في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّه في فصل الصيف يكون الإحساس أعلى بارتفاع الحرارة، ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدًا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط، وقبل وصول الكتل الهوائية إلى جمهورية مصر العربية تمر عبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة والتى تعطي إحساسًا أكثر بالحرارة.

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"شديد الحرارة".. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

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