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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 20-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظا، وذلك خلال تعطيل العمل بالبنوك المصرية حتى اليوم الخميس بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتستأنف البنوك عملها من الأحد 23 يونيو 2024. 

نرصد في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية في آخر تحديث للأسعار قبل تعطيل العمل بها.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 

12.6987 جنيه للشراء

12.7374 جنيه للبيع

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 

شراء 12.705 جنيه 

بيع 12.734 جنيه 

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 

شراء 12.70 جنيه 

بيع 12.73 جنيه 

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 

شراء 12.70 جنيه 

بيع 12.73 جنيه 

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية 

شراء 12.70 جنيه 

بيع 12.73 جنيه 

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

شراء 12.70 جنيه 

بيع 12.73 جنيه 

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصر أبو ظبي الاسلامي  

شراء 12.72 جنيه 

بيع 12.75 جنيه 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

يستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند 0.266 دولار لكل ريال سعودي. 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم 

دولار أمريكى

47.6391 جنيه للشراء 

47.7791 جنيه للبيع 

يورو: 

51.4122 جنيه للشراء 

51.5824 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى: 

60.8638 جنيه للشراء

61.0665 جنيه للبيع

دولار كنـدى:

34.6492 جنيه للشراء

34.7535  جنيه للبيع

كرون دانمركى

6.8934 جنيه للشراء

6.9143 جنيه للبيع

كرون نرويجى:

4.4893 جنيه للشراء

4.5036 جنيه للبيع

كرون ســويدى:

4.5801 جنيه للشراء

4.5941 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

53.1153 جنيه للشراء

53.2952 جنيه للبيع

100 ين يابانى

30.2836 جنيه للشراء

30.3823 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

12.6987 جنيه للشراء

12.7374 جنيه للبيع

دينــار كويتى

155.4244 جنيه للشراء

155.9321 جنيه للبيع

درهم إماراتى:

12.9694 جنيه للشراء

13.0086 جنيه للبيع

دولار اســـترالى:

31.6610 جنيه للشراء

31.7636 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

126.3839 جنيه للشراء

126.7755 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

123.7284 جنيه للشراء

124.1081 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

13.0608 جنيه للشراء

13.1081 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

67.0974 جنيه للشراء

67.4847 جنيه للبيع

يوان صينى

6.5686 جنيه للشراء

6.5880 جنيه للبيع.

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