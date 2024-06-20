سعر الريال السعودى اليوم الخميس 20-6-2024 مقابل الجنيه المصرى
يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظا، وذلك خلال تعطيل العمل بالبنوك المصرية حتى اليوم الخميس بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتستأنف البنوك عملها من الأحد 23 يونيو 2024.
نرصد في هذا التقرير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية في آخر تحديث للأسعار قبل تعطيل العمل بها.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
12.6987 جنيه للشراء
12.7374 جنيه للبيع
استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
شراء 12.705 جنيه
بيع 12.734 جنيه
استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
شراء 12.70 جنيه
بيع 12.73 جنيه
استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة
شراء 12.70 جنيه
بيع 12.73 جنيه
استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية
شراء 12.70 جنيه
بيع 12.73 جنيه
استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس
شراء 12.70 جنيه
بيع 12.73 جنيه
استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصر أبو ظبي الاسلامي
شراء 12.72 جنيه
بيع 12.75 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
يستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند 0.266 دولار لكل ريال سعودي.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
47.6391 جنيه للشراء
47.7791 جنيه للبيع
يورو:
51.4122 جنيه للشراء
51.5824 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى:
60.8638 جنيه للشراء
61.0665 جنيه للبيع
دولار كنـدى:
34.6492 جنيه للشراء
34.7535 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.8934 جنيه للشراء
6.9143 جنيه للبيع
كرون نرويجى:
4.4893 جنيه للشراء
4.5036 جنيه للبيع
كرون ســويدى:
4.5801 جنيه للشراء
4.5941 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
53.1153 جنيه للشراء
53.2952 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.2836 جنيه للشراء
30.3823 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
12.6987 جنيه للشراء
12.7374 جنيه للبيع
دينــار كويتى
155.4244 جنيه للشراء
155.9321 جنيه للبيع
درهم إماراتى:
12.9694 جنيه للشراء
13.0086 جنيه للبيع
دولار اســـترالى:
31.6610 جنيه للشراء
31.7636 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.3839 جنيه للشراء
126.7755 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
123.7284 جنيه للشراء
124.1081 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.0608 جنيه للشراء
13.1081 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
67.0974 جنيه للشراء
67.4847 جنيه للبيع
يوان صينى
6.5686 جنيه للشراء
6.5880 جنيه للبيع.
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