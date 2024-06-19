بيراميدز يواصل انتصاراته بالفوز على بلدية المحلة فى دوري نايل

واصل فريق بيراميدز انتصاراته، بالفوز على نظيره بلدية المحلة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل” موسم 2023-2024.

افتتح الجنوب إفريقي فخري لاكاي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 24 من متابعة لتمريرة محمد حمدي، ليراوغ مدافع البلدية، ويسدد الكرة بقوة في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز أحمد سامي الهدف الثاني لـ بيراميدز في الدقيقة 74، بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها المغربي محمد الشيبي من الجهة اليسرى، ليؤكد انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 22 نقطة في المركز السادس عشر، ليظل في المراكز المهددة بالهبوط.

وشارك المغربي محمد الشيبي في المباراة بشكل طبيعي، حيث تم تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة عليه لمدة 6 مباريات.