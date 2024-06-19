الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عامل للجنايات قتل نجل شقيقه وألقى جثته فى الترعة بالعياط

محاكمة - ارشيفية
محاكمة - ارشيفية

أحالت جهات التحقيق فى الجيزة، عامل بمصنع طوب للمحاكمة أمام  محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بقتل نجل شقيقه، البالغ من العمر 3 سنوات في العياط.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم أقدم على قتل الطفل "مالك.س" بسبب خلافات أسرية، وألقى بجثته داخل جوال بإحدى الترع.

ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم قتل الطفل انتقاما من زوجة أخيه، لأنها تسببت في ترك زوجته للمنزل، فقرر الانتقام منها.

وكشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، استدرج الطفل لشراء الحلوى، وكتم نفسه، ولكي يتخلص من جريمته، وضع جثة الطفل في جوال وألقاها بإحدى الترع بالعياط، وعاد للمنزل، وظل يبحث معهم على الطفل.

الجيزة عامل بمصنع طوب الجنايات محكمة الجنايات قتل نجل شقيقه العياط حوادث الدستور

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