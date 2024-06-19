الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دراسة حديثة: الاستجابة المناعية لكوفيد تشير إلى سبب هروب البعض من العدوى

كوفيد 19
كوفيد 19

أظهر الأشخاص الذين أبقوا الفيروس بعيدًا استجابة سريعة في الخلايا المناعية الأنفية ونشاطًا أكبر في جينات التنبيه المبكر. 

واكتشف العلماء اختلافات في الاستجابة المناعية التي يمكن أن تفسر سبب نجاة بعض الأشخاص بشكل موثوق من الإصابة بفيروس كورونا.

جرعة صغيرة من فيروس كوفيد عن عمد 

أشارت الدراسة، التي أُعطي فيها بالغون أصحاء جرعة صغيرة من فيروس كوفيد عن عمد، إلى أن الخلايا المناعية المتخصصة في الأنف يمكن أن تقضي على الفيروس في مرحلة مبكرة قبل أن تترسخ العدوى الكاملة. أولئك الذين لم يستسلموا للعدوى لديهم أيضًا مستويات عالية من النشاط في الجين الذي يُعتقد أنه يساعد في الإبلاغ عن وجود فيروسات لجهاز المناعة.

وقال الدكتور ماركو نيكوليتش، كبير مؤلفي الدراسة في جامعة كوليدج لندن والمستشار الفخري في طب الجهاز التنفسي: "تلقي هذه النتائج ضوءًا جديدًا على الأحداث المبكرة الحاسمة التي إما تسمح للفيروس بالسيطرة أو القضاء عليه بسرعة قبل ظهور الأعراض،  لدينا الآن فهم أكبر بكثير للمجموعة الكاملة من الاستجابات المناعية، والتي يمكن أن توفر أساسًا لتطوير علاجات ولقاحات محتملة تحاكي هذه الاستجابات الوقائية الطبيعية".

وكجزء من دراسة التحدي البشري لكوفيد-19 في المملكة المتحدة، تم إعطاء 36 متطوعًا بالغًا يتمتع بصحة جيدة دون تاريخ سابق للإصابة بكوفيد ولم يتم تطعيمهم، جرعة منخفضة من الفيروس عن طريق الأنف، وتم إجراء الدراسة في عام 2021 في ذروة الوباء.

وفي 16 متطوعًا، راقب الباحثون النشاط في الخلايا المناعية في الدم وبطانة الأنف لتوفير الجدول الزمني الأكثر تفصيلًا للنشاط المناعي قبل وأثناء وبعد الإصابة. 

ووُجد أن هؤلاء المشاركين ينقسمون إلى ثلاث مجموعات متميزة: ستة أشخاص أصيبوا بعدوى مستمرة ومرضوا؛ ثلاثة أشخاص أصيبوا بالفيروس بشكل عابر، ولكن دون أن يصابوا بالعدوى الكاملة؛ وسبعة تعرضوا لـعدوى فاشلة، ولم تكن هذه المجموعة الفرعية إيجابية أبدًا، لكن الاختبارات أظهرت أنها قامت بتكوين استجابة مناعية.

في المجموعات الفاشلة والعابرة، أظهرت العينات المأخوذة قبل التعرض لكوفيد-19 أن هؤلاء المتطوعين لديهم مستويات خلفية عالية من النشاط في جين يسمى HLA-DQA2. وقد شوهد هذا في الخلايا التي تقدم المستضد، والتي تشير إلى الخطر على الجهاز المناعي. وقالت الدكتورة كايلي ورلوك من كلية لندن الجامعية، المؤلف الأول للدراسة: "ستأخذ هذه الخلايا القليل من الفيروس وتعرضه على الخلايا المناعية"، وتقول: هذا غريب: "عليك أن تذهب وتفرزه".

وتشير النتائج، التي نشرت في مجلة Nature، إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من النشاط في هذا الجين قد تكون لديهم استجابة مناعية أكثر كفاءة لكوفيد، ما يعني أن العدوى لا تتجاوز أبدًا خط الدفاع الأول للجسم، ومع ذلك لم يكونوا محصنين تمامًا، إذ تمت متابعة المتطوعين بعد الدراسة وأصيب بعضهم لاحقًا بكوفيد في المجتمع.

وفي الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم لفترة وجيزة، سجل العلماء أيضًا استجابة مناعية سريعة في خلايا الأنف، خلال يوم من التعرض، واستجابة مناعية أبطأ في خلايا الدم، وعلى النقيض من ذلك، فإن أولئك الذين أصيبوا بالعدوى الكاملة كانت لديهم استجابة أنفية أبطأ بكثير، بدءًا من خمسة أيام في المتوسط ​​بعد التعرض، ما سمح للفيروس بترسيخ نفسه.

وقال الفريق إن النتائج يمكن أن توفر أساسًا لتطوير علاجات ولقاحات أكثر فعالية تحاكي الاستجابات الوقائية المثلى.

جينيات الخلايا المناعية الأنفية كوفيد

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يطلب 5 صفقات جديدة.. واسم جديد مرشح لتعويض معلول

عاجل.. مصدر ببعثة الحج: لا مفقودين بين حجاج القرعة والسياحة والتضامن

4 قرارات من الأهلى بعد وفاة مشجعتى النادى

حبس السائق المتهم بدهس مشجعتين لنادى الأهلى أمام استاد برج العرب

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

"يوم ما أبطل أشجع هكون ميت أكيد".. انهيار أسرة مشجعة الأهلى خلال صلاة الجنازة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة