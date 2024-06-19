الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ختام المؤتمر التكوينى الإيبارشى الخامس لخدام التعليم المسيحى بالإسكندرية

كنيسة
كنيسة

أقيمت فعاليات المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وذلك ببيت الراعي الصالح بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية وحضور غبطة  البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

أقيم المؤتمر في الفترة من السادس عشر، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "جَدِّدْ أَيَّامَنا كما كانَت في القِدَم. (مراثي إرميا ٢١:٥)".

شارك في المؤتمر القمص الدكتور يونان شحاتة، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص، ومسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، وخدام وخادمات مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأخ محسن مجدي، عضو المكتب، وعدد كبير من خدام وخادمات مختلف كنائس الإيبارشية.


تضمن المؤتمر الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي اليومي، التعرف على تنبيهات المؤتمر، المحاضرات التكوينية حول "سنة اليوبيل"، التأملات الكتابية، الترانيم الروحية، رتبة التوبة، الفقرات الترفيهية، مجموعات العمل، الأوقات الحرة، حفلة السمر، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية، والتقييم الختامي للمؤتمر.


كذلك، شهد المؤتمر الاحتفال بذكرى السيامة الكهنوتية للأب يونان شحاتة، حيث قدم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، هدية تذكارية له.


الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر التكويني الخامس لخدام الإيبارشية البطريركية تدور حول "اليوبيل"، انطلاقًا من دعوة قداسة البابا فرنسيس، لتخصيص عام ٢٠٢٥، ليكون عامًا لليوبيل "حجاج الرجاء".

في سياق متصل، افتتح غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك، الذي يقام في الفترة من السابع عشر، وحتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بالمقر البطريركي، بالربوة.


يشارك في أعمال السينودس البطريركي سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكيا.

المؤتمر التكويني خدام التعليم المسيحي الإيبارشية البطريركية ببيت الراعي الصالح غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق

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