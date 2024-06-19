لا يفوتك هذا المساء| غرق شاب فى النيل.. وإسرائيل تبدأ العد التنازلى للرد على حزب الله

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

تقارير إسرائيلية: بدء العد التنازلي للرد على حزب الله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مسئولين بأن العد التنازلي للرد على حزب الله اللبناني بدأ؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4738934

هيئة الدواء المصرية: استقبال ما يقارب الـ1500 شكوى عبر الخط الساخن

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تلقيها ما يقارب الـ1500 شكوى واستفسار خلال مطلع الأسبوع الجاري وبداية عيد الأضحى المبارك، عبر الخط الساخن للهيئة "15301". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4738938

مصدر ببعثة الحج: لا مفقودين بين حجاج القرعة والسياحة والتضامن

صرح مصدر أمني ببعثة الحج المصرية بعدم وجود مفقودين من الحجاج المصريين من بعثات القرعة والسياحة والتضامن المسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4738930

متحدث جيش الاحتلال: حماس ستبقى فى حكم قطاع غزة إذا لم توفر إسرائيل البديل

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن حماس ستبقى في حكم قطاع غزة إذا لم توفر إسرائيل البديل، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4738928

كشف ملابسات فيديو قيام قائد سيارة ملاكى بأداء حركات استعراضية فى القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "إنستجرام" بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بعدد من المناطق بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر، وتم ضبط مرتكب الواقعة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4738933

انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في نهر النيل بمنشأة القناطر

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، فى انتشال جثة شاب لقي مصرعه فى نهر النيل بمنشأة القناطر، وتم انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بغرق شخص فى نهر النيل، بجوار كوبرى الجلاتمة بمنشأة القناطر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

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حكومة الهند توافق على إنشاء ميناء لتعزيز التجارة مع أوروبا

وافق مجلس الوزراء الهندي، اليوم الأربعاء، على إنشاء ميناء مياه عميقة جديد قالت الحكومة إنه سيكون جزءًا مهمًا من خطة لربط الدولة الآسيوية بأوروبا عن طريق البحر وخطوط السكك الحديدية عبر الشرق الأوسط. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

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“كوبا أمريكا”.. انطلاق بطولة السحر والخيال بمواجهة الأرجنتين وكندا فجر الجمعة

تنطلق بطولة "كوبا أمريكا 2024" في نسختها الـ48 على ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية، بمواجهة الأرجنتين حامل اللقب بطل العالم ونظيره الكندي، في الثالثة فجر غدٍ، على ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا، الذي يتسع لـ71 ألف متفرج. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على الرابط بالأسفل:

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