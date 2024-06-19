الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السبت.. "المهندسين" تستضيف دورة الذكاء الاصطناعي فى الروبوتكس

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أعلن مجلس شعبة ميكانيكا، بالنقابة العامة للمهندسين، عن إطلاق دورة جديدة من الدورات والورش التي تنظمها الشعبة لخدمة مهندسيها في مختلف المجالات بشكل مجاني.

وأشارت الشعبة في بيان لها، إلى تنظيم محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الروبوتكس والهندسة الميكانيكية"، يحاضر فيها م. أحمد أبوالفتوح، لمناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي.

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وتتناول المحاضرة ما يلي: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمال التصميم الميكانيكي والنمذجة والتصنيع وبرمجة ماكينات التحكم الرقمي ونمذجة وتصميم الروبوتات والملاحة بالسيارات ذاتية القيادة.

وتعقد الندوة يوم السبت المقبل 22 يونيو، في تمام الساعة 5:00 مساءً، بقاعة عثمان أحمد عثمان بالدور الأول بمقر النقابة العامة برمسيس.

هيئة مكتب النقابة العامة تلتقي رؤساء النقابات الفرعية

فيما أكد المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين حرصه وهيئة مكتب النقابة العامة على دعم النقابات الفرعية وتطويرها وتذليل أيه عقبات تواجهها، وقال: "نعمل كفريق واحد هدفه الصالح العام للمهنة والمهندسين".


وأضاف: "لا نتدخل في إدارة النقابات الفرعية ولا نتغول على صلاحيات مجالسها، ونتعاون جميعًا في الحفاظ على أموال المهندسين واستثمار أصول النقابة على الوجه الأكمل".


جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته هيئة مكتب النقابة العامة مع رؤساء النقابات الفرعية، وشارك فيه الدكتور المهندس هشام سعودي والدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيلا النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والدكتور مهندس معتز طلبة - أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار-الأمين العام المساعد، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد.

مجلس شعبة ميكانيكا النقابة العامة للمهندسين الذكاء الاصطناعي الروبوتكس مهندس

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