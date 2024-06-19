فى رابع أيام العيد.. إقبال كبير على عروض السيرك القومى (فيديو)

أقبل عدد من المواطنين على السيرك في رابع أيام عيد الأضحي المبارك، والذي يضم مجموعة كبيرة من أقوى فقرات فنون السيرك التي تجذب الأطفال، إلى جانب فقرات المهرج والساحر.

واستعراض فقرة الحيوانات الأليفة التى يعشقها الطفل واستعراض الخيول وينتهي البرنامج بفقرة الأسود الذي ينتظرها الجميع.

وبدأت إجازة عيد الأضحى المبارك يوم السبت الماضي المواقف 15 يونيو 2024، هو موعد بداية إجازة عيد الأضحى 2024 بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين وتكون 6 أيام متصلة تستمر حتى الخميس 20 يونيو.

وحرص رئيس الوزراء على إضافة إجازة عيد الأضحى المبارك مع العطلات الأسبوعية ومنها الجمعة 14 يونيو وكذلك الجمعة 21 يونيو والسبت 22 يونيو 2024 وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

السيرك

السيرك

السيرك