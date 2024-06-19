يورو 2024|ألمانيا تقصف شباك المجر بثنائية وتحجز أولى بطاقات دور الـ16

انتصر منتخب ألمانيا على نظيره منتخب المجر في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بهدفين دون رد.

وأنهى منتخب ألمانيا الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

واستحوذ لاعبو منتخب ألمانيا على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط بينهما.

وحاول لاعبو منتخب ألمانيا تسجيل هدف التقدم في الدقائق الأولى لامتصاص حماس لاعبي المجر وتأكيد تفوقهم.

وأهدر كاي هافيرتز فرصة تسجيل هدف التقدم لمنتخب ألمانيا في الدقيقة العاشرة بعدما نجح في استخلاص الكرة من مدافع المجر داخل المنطقة وانفرد بالحارس وسدد الكرة وتصدى لها الحارس وخرجت لركلة ركنية.

ونفذ توني كروس الركنية مباشرة ناحية روبرت أندريتش الذي سدد الكرة وارتطمت بجسد أحد مدافعي المجر وخرجت لركنية ثانية نفذها كروس وأبعدها الدفاع خارج المنطقة.

وسجل جمال موسيالا هدف التقدم لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 22 من عمر الشوط بعدما منح زميله جوندوجان تمريرة مفتاحية داخل المنطقة واستخلص مدافع المجر الكرة من جوندوجان وعاد واستخلصها منه ومررها لموسيالا القادم من الخلف وسدد الكرة قوية وارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وسدد دومينيك سوبوسلاي، لاعب المجر، ركلة حرة مباشرة ناحية مرمى ألمانيا في الدقيقة 25 وكادت أن تسكن الشباك قبل أن ينقذها الحارس نوير على مرتين.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي منتخب ألمانيا لتسجيل الهدف الثاني في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، فيما حاول لاعبو منتخب المجر تسجيل هدف التعادل.

وكاد موسيالا أن يضيف ثاني أهدافه وثاني أهداف منتخب بلاده في الدقيقة 42 بعدما تسلم الكرة على حدود المنطقة وسددها مباشرة ناحية المرمى ولكنها ارتطمت بالشباك من الخارج.

ولعب دومينيك سوبوسلاي كرة عرضية من ركلة حرة داخل منطقة جزاء ألمانيا وحولها ويلي أوربان برأسه ناحية المرمى وتصدى لها الحارس نوير وارتدت الكرة أمام رولاند سالاي الذي سددها في المرمى ولكن الحكم أشار لوجود تسلل وأُلغِي الهدف.

وسدد لاعبو منتخب ألمانيا 3 كرات على المرمى من 8 محاولات وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل 3 تسديدات من 7 محاولات لمنتخب المجر وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ لاعبو ألمانيا على مجريات اللعب بنسبة 67% مقابل 33% لمنتخب المجر.

أحداث الشوط الثاني

وواصل المنتخب الألماني استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكان الطرف الأفضل على مستوى الأداء الهجومي والخطورة على المرمى.



وسجل إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 67 بعدما حول عرضية زميله ميتيلستادت بقدمه اليسرى في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية والضغط من لاعبي ألمانيا على دفاعات المجر لتسجيل الهدف الثالث وإنهاء المباراة، فيما حاول لاعبو المجر تسجيل هدف تقليص الفارق.

وسدد لاعبو منتخب ألمانيا 6 كرات على المرمى من 19 محاولة وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع 6 تسديدات، مقابل 3 تسديدات من 11 محاولة لمنتخب المجر وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات.

واستحوذ لاعبو منتخب ألمانيا على مجريات اللعب بنسبة 64% مقابل 36% لمنتخب المجر.

ورفع المنتخب الألماني رصيده لـ6 نقاط ويواصل تصدر المجموعة ويضمن تأهله للدور المقبل، فيما يقبع منتخب المجر في قاع المجموعة بدون نقاط.