الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة السعيد: التخبط والخلاف بين نتنياهو وقادة جيش الاحتلال ليس جديدًا

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال الكاتب الصحفي، أسامة السعيد، إن حالة التخبط والخلاف السياسي والعسكري في إسرائيل ليس بجديد، فمنذ السابع من أكتوبر ونحن نرى هذه الحالة تستمر وتتفاقم وتتخذ صورًا متعددة.

وأضاف السعيد خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد اندلاع هذا العدوان حاول بنيامين نتنياهو أن يحمل الجيش الإسرائيلي مسئولية الإخفاق في التصدي لهجمات السابع من أكتوبر، وبادله الجيش الاتهامات بالتقصير وهو ما وسع الفجوة بين الحكومة وقيادة جيش الاحتلال.

وأشار إلى أن الاتهامات المتبادلة بين جيش الاحتلال والحكومة بعدم وجود هدف واضح للعملية في غزة وكيف طالب يوآف جالانت في أكثر من مناسبة الحكومة الإسرائيلية بأن تعلن أهدافًا استراتيجية واضحة وأهدافًا تكتيكية واضحة لهذه العملية، مؤكدًا أن قواته لا تستطيع الاستمرار في هذه العملية دون هدف واضح.

وأكد، أن حالة التخبط وحالة الارتباك وحالة الانقسام هي حالة مستمرة ومتوالية وتكشف عن حجم الفجوة بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل.

القاهرة الإخبارية ملف اليوم إسرائيل أكتوبر نتنياهو الجيش الإسرائيلي

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