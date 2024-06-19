الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد وجبات العيد الدسمة.. 5 نصائح للعودة إلى نظامك الغذائي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

عيد الأضحى، هو وقت الاحتفال والتجمعات العائلية والاستمتاع بالأطعمة  اللذيذة، في حين أن الاحتفالات تجلب السعادة والعمل الجماعي، فإن الوجبات الغنية قد تجعلك تشعر أحيانًا بالخمول والانتفاخ. 

لذلك نستعرض في السطور التالية، مجموعة من النصائح لاستعادة صحة جسمك بعد عيد الأضحى.

 

1. ممارسة التمارين البدنية

ممارسة النشاط البدني يمكن أن يحسن صحتك الجسدية والعقلية بشكل كبير، حيثُ بعد تناول الطعام خلال العيد، يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على حرق أي سعرات حرارية زائدة، وتحسين عملية التمثيل الغذائي لديك، وتحسين مزاجك، وتقليل التوتر.

 

2. تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية

عندما يتعلق الأمر بالأكل الصحي، فمن المهم التركيز على استهلاك الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية. على سبيل المثال، تحتوي الفواكه والخضروات على الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع والرضا أثناء تغذية جسمك، وفي الوقت نفسه، سيساعدك تناول مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج والبقوليات على البقاء ممتلئًا وإصلاح أي أنسجة عضلية قد تكون تضررت أثناء التمرينات.

لأصحاب الأمراض المزمنة.. نظام غذائى صحى خلال أيام عيد الأضحى

نظام غذائي يومي بسيط من أجل قلب أكثر سعادة وصحة

3. الترطيب

البقاء رطبًا ضروري لجسمك ليعمل بشكل صحيح، إذ يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء على طرد السموم من الجسم وتقليل الانتفاخ والحفاظ على مظهر بشرتك وشعورها بالصحة. 

 

4.  خذ وقتًا للراحة وإعادة شحن طاقتك

تعد ممارسة الرعاية الذاتية أمرًا بالغ الأهمية لرفاهيتك العامة، حيثُ إن تخصيص وقت لنفسك للاسترخاء وإعادة شحن طاقتك يمكن أن يساعد في تقليل مستويات التوتر لديك وتحسين حالتك المزاجية وتعزيز سعادتك بشكل عام

 

5. الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة

الراحة والنوم ضروريان لتعافي الجسم وإزالة السموم. اهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم الذي سيساعد على إصلاح وتجديد شباب جسمك، مما يسمح لأعضائك بالعمل على النحو الأمثل.

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